Engensen

Mit einer eher ungewöhnlichen Beute haben sich Unbekannte in Engensen aus dem Staub gemacht: Sie entwendeten von einem Grundstück an der Straße Hinter den Höfen eine O-Tonne. Und der oder die Diebe hatten auch einiges zu schleppen, die Tonne für Wertstoffe mit dem orangefarbenen Deckel war nicht leer. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der Zeit zwischen 18.30 und 9.20 Uhr. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer