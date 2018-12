Engensen

„Jackpot, besser geht es nicht.“ So oder so ähnlich dürfte das kleine Eichhörnchen gejubelt haben, als es im Garten von Detlef Hoyer diese kleine, grüne Kiste mit den vielen leckeren Haselnüssen entdeckt hatte. Was dann folgte, war allerdings Schwerstarbeit für das putzige Kerlchen.

Zur Galerie Her mit den leckeren Nüssen!

In zweitägiger Plackerei schleppte es Nuss um Nuss weg und verbuddelte diese im Garten des Hauses am Amselweg. „Oder auch mal beim Nachbarn“, wie der Fotograf der HAZ berichtete. Und er hat noch etwas Interessantes beim Fotografieren entdeckt: „Am Anfang brauchte das Eichhörnchen ewig um an eine der begehrten Haselnüsse heranzukommen. Nach zwei Tagen reichten 15 Sekunden“, schildert Hoyer seine Beobachtungen. Aber auch beruflich beschäftigte sich Hoyer mit der Fotografie. Als Lehrer leitete er die Foto- und Video-Arbeitsgemeinschaft am Großburgwedeler Gymnasium.

Geht auf Fotojagd: Detelf Hoyer aus Engensen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Für die Fotofreunde: Detlef Hoyer hat mit einer Canon 60D und einem Sigma Tele-Zoom 150 –600 fotografiert. Er benutzte eine Empfindlichkeit von 1600 ASA, die Blende 6,3 und eine Verschlusszeit von 1/125 Sekunde.

Von Thomas Oberdorfer