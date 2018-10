Engensen

Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag beim Überqueren der Ramlinger Straße in Engensen einen Motorradfahrer übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 45-Jährige leicht verletzt.

Die 38-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Skoda auf der Schillerslager Straße unterwegs und wollte über die Ramlinger Straße in die Wettmarer Straße fahren. Sie hielt nach Angaben der Polizei am Stoppschild an und fuhr langsam in den Kreuzungsbereich hinein. Den von rechts kommenden Motorradfahrer hat sie nicht gesehen.

Die Beamten beziffern den Schaden auf rund 4000 Euro.

Von Julia Polley