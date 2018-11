Engensen

Die Polizei ermittelt nach gleich zwei Einbrüchen in Engensen – und sucht Zeugen. Zum ersten Mal gelangten Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Grashofsweg. Die Täter hebelten zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr, ein Fenster des Hauses auf und durchsuchte anschließend die Räume. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch unbekannt.

Ungebetene Gäste hatten auch die Bewohner eines Einfamilienhauses am Finkenweg. Am Sonnabend zwischen 16.45 und 22.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Sie durchsuchten das Haus und stahlen Schmuck und Bargeld. Die Beamten können die genaue Schadenshöhe noch nicht beziffern.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen sich mit dem Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 in Verbindung zu setzen.

Alle Polizeimeldungen aus Burgwedel finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Polley