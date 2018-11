Fuhrberg

So viel Ehrlichkeit ist nicht selbstverständlich: Am Sonnabend hat ein 41-jähriger Mann einen Briefumschlag mit mehreren Hundert Euro auf dem Großburgwedeler Polizeikommissariat abgegeben. Gefunden hatte er das Geld gegen 11.45 Uhr neben einem Glascontainer am Grasbruchweg in Fuhrberg. Die Polizei hat inzwischen den Umschlag samt Bargeld an das Fundbüro im Burgwedeler Rathaus, Fuhrberger Straße 4, weitergereicht. Dort kann er abgeholt werden. Wichtig: Wer das Fundstück ausgehändigt bekommen möchte, muss einen Eigentumsnachweis erbringen, also genaue Angaben zur Menge und der Beschaffenheit des Umschlages machen können

Von Thomas Oberdorfer