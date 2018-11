Fuhrberg

Augenscheinlich mit einem Werkzeugkoffer rückten Einbrecher an einem Einfamilienhaus in Fuhrberg an. Zwischen Sonnabend, 18 Uhr und Sonntag 8 Uhr bohrten sie in einen Fensterrahmen des Gebäudes an der Alten Burgwedeler Straße ein Loch. Doch dann ließen sie von ihrem Einbruchsversuch ab und machten sich ohne in die Wohnung eingedrungen zu sein wieder aus dem Staub. Warum, darüber rätselt auch die Polizei und bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer