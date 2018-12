Fuhrberg

Das wird ein musikalischer Leckerbissen: Im Rahmen des Gottesdienstes wird der Chor EnCanto am Sonntag das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens singen. Unterstützt werden die Sänger dabei von fünf Solisten und einem kleinen Orchester. Ebenso wie der große Bruder, das Weihnachtsoratorium von Bach, arbeitet Saint-Saens mit Rezitativen, Solostücken und Chor. Vom ersten Ton an spürt man jedoch den Unterschied zu Bach: es beginnt sehr sanft und geht auch so weiter. „Diese Musik schleicht sich ins Herz und strahlt ganz viel Wärme aus.“, sagt Chorleiter Frederik Frank. „Leichtfüßig und mit sanften Schritten kommt das Jesuskind uns da zwischen den Tönen entgegen.“

Seit dem vergangenen Sommer investierte der Chor viel Zeit und Liebe in dieses Stück. Die Solisten, die Frank gewinnen konnte, sind laut eigener Aussage sehr gut. Das Gleiche gilt für die kleine Orchesterbesetzung. So wird die Fuhrberger Gemeinde etwas Besonderes erleben. „Einen Oratoriengottesdienst haben wir hier noch nicht gehabt. Ich freue mich schon.“, sagt Pastor Rainer Henne. Die Predigt ist diesmal ausschließlich musikalisch und die restlichen Teile des Gottesdienstes werden deutlich kürzer sein als sonst und sich um das Oratorium herumranken. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

Von Thomas Oberdorfer