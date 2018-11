Fuhrberg

„Wir leben hier im Tal der Ahnungslosen“, sagt Astrid Koch, ehemaliges Mitglied im Fuhrberger Ortsrat. „Im Frischmarkt, an den Ortsrändern und an einigen anderen Stellen im Ort gibt es keinen oder nur einen sehr schlechten Handy-Empfang“, ergänzt sie. Koch ist heute noch Mitglied im CDU-Ortsvorstand. Nun hat sich der Ortsrat erneut dem Problem angenommen und sich in einem gemeinsamen Antrag von CDU und SPD für eine Verbesserung des Handy-Empfangs eingesetzt.

Einstimmig fordert das Gremium die Stadt Burgwedel auf, „Möglichkeiten und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Handyempfangs in der Ortschaft und in den angrenzenden Wald- und Erholungsgebieten zu suchen“, heißt es in dem Antrag. Einen Vorschlag hat dann Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer auch gleich parat. „Am Klärwerk in Fuhrberg steht ein großer Sendemast des Landes. Auf dem wäre noch jede Menge Platz für weitere Antennen“, macht der CDU-Politiker gleich Werbung für einen Standort. Er setzt sich bereits seit längerem für einen besseren Handy-Empfang im Ort ein. Bislang erfolglos. Teile von Fuhrberg liegen weiter in Funklöchern.

Erfolglos blieb bislang der Versuch sich bei den Mobilfunkbertreibern für einen besseren Handy-Empfang in Fuhrberg einzusetzen. Weder Ortsbürgermeister Neddermeyer noch SPD-Ortratsmitglied Christian Raab konnten bei den Netzbetreibern etwas erreichen. „Es muss einfach mal knallen, damit hier etwas passiert“, macht der Neddermeyer im Ortsrat seinem Ärger Luft.

Bei einer kürzlich veröffentlichen Untersuchung des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung meldeten Bürger 38 Orte ohne Handy-Empfang in Burgwedel. Damit schafft es die Kommune auf Platz vier in der Statistik der Orte, mit den meisten Funklöchern in Niedersachsen. Schlechter schnitten nur noch Uplengen, von wo 69 Meldungen eingingen, Rastede (63) und Munster (39) ab. Viele der Burgwedeler Meldungen stammten damals aus Fuhrberg.

In der Burgwedeler Stadtverwaltung hätte man auf solch einen Spitzenplatz unter den niedersächsischen Kommunen gerne verzichtet. „Wir haben selber auch mit Funklöchern zu kämpfen“, sagt Stadtsprecherin Michaela Seidel. „Angekommen ist der Netzausbau hier noch nicht.“ Allerdings seien der Stadt die Hände gebunden. „Wir können von unserer Seite keinen Anbieter zwingen etwas auszubauen“, sagt Seidel. Es gebe keine gesetzliche Grundlage, auf der die Verwaltung handeln kann. Wenn jemand etwas tuen möchte, um den Mobilfunk-Empfang zu verbessern, unterstütze man im Rathaus diese Vorhaben. Selbst kann die Stadt kein Handynetz anbieten. „Wir sind kein Provider“, sagt Seidel.

Zumindest die Telekom kann den Fuhrbergern ein wenig Hoffnung auf Besserung machen. „Wir planen in der zweiten Jahreshälfte 2019 die Sendeanlagen auf dem Fuhrberger Mast auszubauen. Dann wird dort 4G-Technologie verfügbar sein. Zuvor müssen wir noch einige statische Dinge klären“, sagt Telekom-Sprecherin Stefanie Halle. Derzeit verfügt der Konzern in dem Burgwedeler Ortsteil lediglich über ein 2G-Netz. Halle macht aber auch klar: „Ein Ausbau der Technik muss sich für den Konzern rechnen, wir können in bis auf den letzten Waldparkplatz Sendemasten aufstellen.“

Von Thomas Oberdorfer