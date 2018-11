Fuhrberg

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Mercedes Coupe in Fuhrberg. Als er am Sonnabend, kurz nach 20 Uhr, zu seinem an der Dorfstraße geparkten Auto zurückkehrte, waren die gesamte Fahrerseite und obendrein auch noch der Kofferraumdeckel zerkratzt. Dies, so die Polizei, geschah mit einem spitzen Gegenstand. Der Mercedes parkte rund zwei Stunden an der Stelle. Die Beamten geben den Schaden mit 2000 Euro an und haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zudem bittet die Polizei, dass sich etwaige Zeugen unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel melden.

Von Thomas Oberdorfer