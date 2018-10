Fuhrberg

Mit einer Alkoholfahne am Steuer erwischte die Polizei einen BMW-Fahrer in Fuhrberg. Die Beamten stoppten den 58-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle an der Mellendorfer Straße und ließen ihn in einem Atemalkoholtester pusten. Das Ergebnis: Der Atemalkoholgehalt lag bei 1 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und veranlasste eine Blutprobe.

Von Thomas Oberdorfer