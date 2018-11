Fuhrberg

Eine richtig teure Begegnung hatten am frühen Montagabend ein Mercedes und ein VW in Fuhrberg: Die 57-jährige Fahrerin des Volkswagens war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Großburgwedel kommend auf der Hannoverschen Straße unterwegs. Dabei geriet sie nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Mercedes. Nach dem Zusammenstoßen waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt des Sachschaden auf 15.000 Euro. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 in der Dienststelle Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer