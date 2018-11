Großburgwedel

Bei Pflasterarbeiten an der Straße Im Steinkamp ist am Montag gegen 14 Uhr ein Gasrohr geborsten. Die Feuerwehr sicherte die Stelle ab und alarmierte gleichzeitig den Energieversorger Avacon. Die Polizei stoppte auch den Verkehr auf der nahen Straße An der Drift gegenüber des Aldi-Marktes. Laut Feuerwehrsprecher Nils Wöhler bestand akute Explosionsgefahr. Deshalb forderten die Feuerwehrleute die Anwohner auf, die Fenster zu schließen.

Schnell war ein Avacon-Notdienst vor Ort, um die Gasleitung stillzulegen. Um 14.26 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung, die Sperrungen konnten aufgehoben werden. Die Avacon begann mit den Reparaturarbeiten am Rohr. Die Gasleitung versorgt laut Avacon das Großburgwedeler Gewerbegebiet samt Ikea und Rossmann und vielen weiteren Betriebe.

Von Katerina Jarolim-Vormeier