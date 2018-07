Großburgwedel

Gelegenheit macht Diebe: Die Polizei sucht Unbekannte, die am Freitag zwischen 15 und 16 Uhr in Großburgwedel aus einem am Küstergang geparkten Auto ein Smartphone und 500 Euro Bargeld gestohlen haben. Nach Angaben einer Kommissariatssprecherin war das Fahrzeug offenbar versehentlich unverschlossen abgestellt worden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei regelmäßig davor, Wertsachen, Bekleidungsstücke oder Rucksäcke im Auto liegen zu lassen. Denn das kann durchaus Diebe anlocken. Derartige Diebstähle verursachten nicht nur unnötige Laufereien wegen gestohlener Papiere und Kreditkarten. Dem Halter drohe zusätzlich gar der Verlust des Versicherungsschutzes. Dies könne etwa dann der Fall sein, wenn die Versicherung dem Versicherten Fahrlässigkeit nachweisen könne, heißt es von Seiten der Polizei.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat in Großburgwedel, Telefon (05139) 9910.

Von Sven Warnecke