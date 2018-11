Großburgwedel

Im Krankenhaus endete für einen 50-Jährigen die Begegnung mit einem alkoholisierten 18-jährigen Hannoveraner am Mittwochabend in Großburgwedel. Der junge Mann aus der Landeshauptstadt forderte gegen 19 Uhr sein späteres Opfer am Rathausplatz auf, ihm dessen Rad zu leihen. Dazu war der 50-Jährige nicht bereit. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung und dann zu einem Angriff. Mit einem Faustschlag streckte der 18-Jährige seinen Kontrahenten nieder und trat den am Boden liegenden Mann. Nach dem Tritt flüchtete der Angreifer ohne das Rad. Der Polizei gelang es den Hannoveraner kurze Zeit später festzunehmen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der junge Mann anschließend wieder entlassen. Er ist bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt, fiel bereits mehrfach in Großburgwedel auf. Sein Opfer konnte nach einer Behandlung das Krankenhaus verlassen.

Von Thomas Oberdorfer