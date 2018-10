Großburgwedel

Zu einem Zwischenfall in dessen Folge ein 18-Jähriger eine Bierflasche durch eine Seitenscheibe eines Linienbusses warf, ist es am Montag, 1. Oktober, gegen 21 Uhr auf der Fuhrberger Straße in Großburgwedel gekommen.

Der deutlich alkoholisierte Mann hatte keinen Fahrschein und wurde deshalb nach einem Streitgespräch von dem Fahrer des Busses verwiesen. Der Fahrgast warf anschließend eine mitgeführte Bierflasche durch eine Seitenscheibe, sodass auch die gegenüberliegende Scheibe nach Angaben eines Polizeisprechers vollständig zerstört wurde. Zwei im Bus sitzende Männer wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der 18-Jährige entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte jedoch nach einer sofort gestarteten Fahndung durch die Polizei angetroffen werden. Der 18-Jährige räumte die Tat ein.

Von Julia Polley