Großburgwedel

Einen blauen 740-er BMW haben Unbekannte in Großburgwedel gestohlen. Die Limousine, Baujahr 2006, war an der Marienburger Straße abgestellt und verschwand im Zeitfenster zwischen Montag, 20.15 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Ihren Wert taxierte die Polizei am Mittwoch auf rund 20.000 Euro. Sie bittet Zeugen, die Hinweise auf das Auto oder die Täter geben können, sich mit der Wache in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Von Martin Lauber