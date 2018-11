Großburgwedel

„Mädelsabend“ – unter diesem vielversprechenden Titel ist kürzlich der dritte Roman der Autorin und Journalistin Anne Gesthuysen erschienen. Auf Einladung der Bücherei Großburgwedel wird sie am Mittwoch, 5. Dezember, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Amtshof aus ihrem neuen Werk lesen. Darin dreht sich alles um eine Oma und ihre Enkelin, zwei starke Frauen vom Niederrhein, und die Frage: Wie viel Ehe verträgt ein erfülltes Leben?

Zum Buch: Eine Ehe steht nach 60 Jahren vor dem Aus – und eine junge Mutter ringt um eine Entscheidung, die nicht nur ihr Leben bestimmen wird. Ruth und Walter leben seit Ruths Sturz im Seniorenheim Burg Winnenthal. Walter möchte am liebsten sofort zurück nach Hause, die vielen lebenslustigen Witwen sind ihm unheimlich. Ruth hingegen genießt die Gesellschaft von Gleichgesinnten. Sie lauscht den Lebensgeschichten der anderen Frauen und singt endlich wieder im Chor. Keine zehn Pferde werden sie hier wegbringen. Als ihre Enkelin Sara, Mutter eines kleinen Sohnes, die Zusage für ein Forschungsstipendium in Cambridge erhält und von ihrem Mann vor eine Entscheidung gestellt wird, sucht sie Rat bei Ruth.

Anne Gesthuysen verwebt in dem Buch Gegenwart und Vergangenheit und erzählt von einem bewegten Frauenleben am Niederrhein, das den Bogen vom Zweiten Weltkrieg über die piefigen Fünfziger- und die wilden Siebzigerjahre bis in die Jetztzeit spannt. Von der Liebe und kuriosen Hochzeitsbräuchen, von Karnevalstraditionen und Anti-AKW-Treckerfahrten. Von den Herausforderungen einer Jahrzehnte währenden Ehe, von patriarchalen Machtstrukturen und gesellschaftlichen Umbrüchen. Humorvoll, warmherzig und feinfühlig spürt sie der Frage nach, was zwei Menschen zusammenhält und welche Bedeutung Freiheit und Selbstverwirklichung haben. Eindrücklich zeigt sie, dass es keine einfachen Antworten gibt, nur individuelle Wege zum Glück.

Anne Gesthuysen wurde 1969 am Niederrhein geboren. Nach dem Abitur in Xanten studierte sie Journalistik und Romanistik. In den Neunzigerjahren arbeitete sie bei Radio France, ansonsten fühlt sie sich seit Ende der Achtzigerjahre in den deutschen Medien wohl. Als Reporterin hat sie für WDR, ZDF und VOX gearbeitet, schließlich auch als Moderatorin. Ab 2002 moderierte sie das „ARD-Morgenmagazin“. Diese Schichten gab sie nach dem großen Erfolg ihres ersten Romans „Wir sind doch Schwestern“ Ende 2014 auf, um sich tagsüber an den Schreibtisch zu setzen und weitere Bücher zu schreiben. Sie lebt mit ihrem Mann, Frank Plasberg, und ihrem Sohn in Köln.

Eintrittskarten für 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, sind in der Bücherei Großburgwedel und der Buchhandlung Böhnert erhältlich.

Von Thomas Oberdorfer