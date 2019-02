Großburgwedel

Eine böse Überraschung erlebte am Montag der Fahrer eines VW Golf auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Dammstraße. Als er gegen 15.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Ein dunkler SUV hatte es beim Ausparken touchiert. Das wurde von einem Zeugen beobachtet, der in der Nähe Einkäufe in seinem Auto verstaute. Nach dessen Aussage saß am Steuer des SUV ein älterer Herr. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Polizeikommissariat Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Burgwedel lesen Sie hier.

Von Thomas Oberdorfer