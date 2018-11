Großburgwedel

Gleich drei Chöre haben am ersten Adventswochenende das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Das Barockorchester l‘Arco präsentiert mit Pauken und Trompeten Bachs „Klassiker“. Canta Nova aus Hannover und TotalVokal aus Wettmar fusionieren ihre Stimmen zu jauchzenden und frohlockenden Engelschören.

Das Besondere dieser Aufführung liegt darin, dass der 24-jährige Silas Bredemeier nicht nur die musikalische Leitung beider Chöre verantwortet, sondern gleichzeitig beim l‘Arcos-Konzertmeister Christoph Heidemann das Dirigieren gelernt hat. Nach der erfolgreichen Aufführung 2016 ist das diesjährige Ziel für die rund 50 Sänger und Instrumentalisten klar formuliert: frisch musiziert, historisch verstanden und dem Komponisten Bach gerecht werden.

Dies wird außerdem durch die Solisten gewährleistet: Allesamt sind Stipendiaten und Absolventen der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Soli singen Sophia Körber, Anna Schaumlöffel, Florian Lohmann und Steffen Henning. Trotz des erstaunlich niedrigen Altersdurchschnitts des Dirigenten und der Solisten strotzt diese Aufführung von Profis. Bachs Weihnachtsoratorium gehört, wie der Name auch schon verrät, bei vielen Chören zum festen Programm in der Adventszeit und zu Weihnachten.

Karten für das Konzert am Sonntag, 2. Dezember, ab 18.30 in der Großburgwedeler St.-Paulus-Kirche am Mennegarten kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Die Karten sind ab sofort bei der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel sowie im Schreibwarengeschäft Tintenkleks in Wettmar erhältlich. Einen Tag vorher geben die Chöre auch ein Konzert in der St.-Augustinus-Kirche in Hannovers Stadtteil Ricklingen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier