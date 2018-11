Großburgwedel

Die Bücherei Großburgwedel hat passend zur Vorweihnachtszeit eine ganz besondere Theateraufführung organisiert. Am Freitag, 7. Dezember, gastiert das Wittener Kinder- und Jugendtheater mit dem Stück „Der kleine Rabe Socke feiert Weihnachten“ im Amtshof. Das Schauspieler-Ensemble spielt für Kinder ab 4 Jahren. Die Vorlage zu dem Stück liefert das gleichnamige Bilderbuch von Nele Moost und Annet Rudolph.

Zum Stück: Der kleine Rabe Socke ärgert sich, denn alle seine Freunde können zu Nikolaus einen Schuh vor die Tür stellen, nur er nicht, weil er keine Schuhe hat. Als er seinen Freunden erzählt, dass er traurig sei, weil ihm was fehlt, ist jeder gerne bereit ihm etwas zu leihen. Doch was machen die Freunde für Gesichter, als sie beim Aufwachen am Morgen ihre Schuhe leer vorfinden. Das ist schon seltsam, das gab es ja noch nie! Der kleine Rabe Socke hingegen, in seiner Freude, verschenkt jetzt gerne etwas von „seinen“ leckeren Sachen … Und dann gibt’s da noch die selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen, etwas Bauchweh, vergessene Wunschzettel, die Angst keine Geschenke zu bekommen, Überraschungen und gute Freundschaften – ganz wie es sich (nicht nur) für Weihnachten gehört.

Info: Das Wittener Kinder- und Jugendtheater gastiert am Freitag, 7. Dezember, ab 16 Uhr im Großburgwedeler Amtshof, Auf dem Amtshof 8. Karten zum Preis von 6 Euro sind in der Bücherei Großburgwedel, Von-Alten-Straße 15, erhältlich.

Von Thomas Oberdorfer