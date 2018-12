Großburgwedel

„ Polarlichter können süchtig machen!“ Mit dieser Feststellung wirbt Utz Schmidtko für seine Multimedia-Präsentation beim Film- und Diakreis in der Seniorenbegegnungsstätte in Großburgwedel. Diese beginnt am Mittwoch, 2. Januar,um 10 Uhr in der Begegnungsstätte an der Goethestraße 10.

Eines der wohl faszinierenden Naturphänomen: Das Polarlicht. Quelle: Utz Schmidtko

Der Referent, seines Zeichens Vorsitzender des Trägervereins der Sternwarte St. Andreasberg, ist von den Lichterscheinungen am Himmel fasziniert, seit er sie mit 60 Jahren zum ersten Mal in Kirkenes ( Norwegen) gesehen hat. Seither reist er jährlich mindestens zweimal in Regionen um den Polarkreis, in denen die Lichter besonders gut zu beobachten sind: nach Norwegen, Schweden, Finnland und Island. So auch im vergangenen Februar und Oktober. Bei der zweiten der sogenannten Northernlights-Touren begleiteten ihn 13 Begeisterte nach Norwegen. Selbst Senioren im hohen Alter waren von dem Naturschauspiel, das sie zum ersten Mal im Leben sahen, begeistert – wie kleine Kinder, die zum ersten Mal vor einem beleuchteten Weihnachtsbaum stehen. Tagsüber genoss die Reisegruppe die wunderbare Landschaft an den Fjorden.

Auch bei Tage sind die norwegischen Fjordlandschaften ein Augenschmaus. Quelle: Utz Schmidtko

Mit seinen beeindruckenden Bildern und Videos in Echtzeit nimmt Utz Schmidtko die Zuhörer mit auf die Jagd nach den Nordlichtern und präsentiert wunderschöne Naturimpressionen in hochaufgelösten Fotos und Videos. Die Besucher der Präsentation erfahren, wie Polarlichter und die unterschiedlichen Farben entstehen, wann und wo man das Naturschauspiel am besten beobachten kann. Und wer selbst mit dem Polarlichtvirus infiziert ist und es ganz genau wissen will: Der erhält von Schmidtko detaillierte Informationen über Foto-Technik, Equipment und Kleidung. Tipps zu den besten Orten und Zeiten, sowie zur Buchungen eines Guide und so weiter.

Von Sandra Köhler