Großburgwedel

Da sorgt aber jemand schon sehr zeitig für Weihnachten vor: Ein unbekannter Mann stahl am Montagabend einen Weihnachtsbaum in der Von-Alten-Straße in Großburgwedel. Zeugen beobachteten gegen 22.15 Uhr wie der mit einer hellen Jogginghose bekleidete Mann den Baum entwendete. Dieser war in der Fußgängerzone mit Kabelbindern an einer Straßenlaterne befestigt. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich in der Dienststelle Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer