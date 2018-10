Großburgwedel

Gleich zweimal scheiterte ein unbekannter Täter bei dem Versuch in ein Einfamilienhaus am Elbinger Weg in Großburgwedel einzusteigen. Er versuchte zwischen Sonntag, 22.30 Uhr und Montag, 7.30 Uhr sowohl ein Fenster, als auch die Eingangstür des Gebäudes aufzuhebeln. Als keines von beiden gelang, suchte er das Weite. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Polizeidienststelle Großburgwedel zu melden. to

Von Thomas Oberdorfer