Großburgwedel

Einbrecher sind am Sonnabend gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Rhadener Weg in Großburgwedel eingedrungen. Zwischen 15.20 und 21.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten die Einbrecher die Räume und ließen letztlich Schmuck und Geld mitgehen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen sollten sich im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet Burgwedel finden Sie hier.

Von Carina Bahl