Großburgwedel

Unbekannte sind zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 23.35 Uhr, in ein Wohnhaus an der Straße Finkenschlag in Großburgwedel eingebrochen. Nachdem die Terrassentür ihren Hebelversuchen stand gehalten hatte, drangen sie gewaltsam durch ein Kellerfenster ins Haus ein. Dann durchwühlten sie mehrere Räume auf der Suche nach Beute. Zum Diebesgut konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat melden.

Von Frank Walter