Burgwedel Großburgwedel - Nach Freispruch droht Führerscheinentzug Dieser Freisruch vor Gericht könnte am Ende einen 81-jährigen Autofahrer den Führerschein kosten. Er baute infolge einer Unterzuckerung einen Unfall an der Hannoverschen Straße.

In den Sträuchern an einer Böschung endete im Juni vergangenen Jahres die Fahrt eines mittlerweile 81-jährigen Seniors in Großburgwedel. Jetzt musste er sich wegen des Unfalls vor Gericht verantworten. Quelle: Dieter Siedersleben