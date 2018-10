Großburgwedel

Das sollte eine billige Taxifahrt werden: Ein Fahrgast ist am Sonnabendmorgen um 5.40 Uhr aus einem Taxi ausgestiegen, ohne die Rechnung in Höhe von 38,20 Euro zu bezahlen. In der Straße Im Klint in Großburgwedel verließ der Mann in Höhe der Sparkasse das Fahrzeug und gab an, Geld abheben zu wollen. Das tat er aber nicht, sondern flüchtete.

Bei dem Fahrgast soll es sich um einen circa 35 Jahre alten und 1,75 Meter großen Mann mit einem westeuropäischen Aussehen handeln. Während der Taxifahrt trug der Fahrgast eine Jeans und eine weiße Kapuzenjacke. Die Polizei ermittelt wegen Leistungsbetrugs.

Die Beamten bitten Zeugen, sich beim Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 zu melden.

Von Julia Polley