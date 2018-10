Großburgwedel

Besucher der St.-Petri-Kirche können sich am Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr am Klang von Gesang und Keltischer Harfe erfreuen. An dem Abend gastieren Antje Siefert und Andreas Pasemann mit ihrem Programm „The quiet Land of Eirinn“ in Großburgwedel. Dabei spielen und singen sie irische Lieder und Vertonungen von Claudio Monteverdi sowie John Dowland. Die teilweise auf Gälisch gesungenen Lieder lassen Landschaft und Bewohner der grünen Insel lebendig werden.

Sängerin Antje Siefert hat an den Musikhochschulen von Hannover und Amsterdam studiert. Sie ist mit Literatur von Frühbarock bis zeitgenössisch, mit Liederabenden und Uraufführungen im In- und Ausland, in diversen kammermusikalischen Besetzungen und vielerorts in der niedersächsischen Kirchenmusik zu hören.

Andreas Pasemann hat an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover studiert. Weiterführende Studien führten ihn nach Paris. Seit 1996 ist Pasemann Propsteikantor in Seesen am Harz. Er ist als Organist und Harfenist Mitglied des Berliner Ensembles „Les Seraphines“. Bei dem Konzert in St. Petri begleitet Pasemann die Sängerin musikalisch.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die kirchenmusikalische Arbeit wird gebeten.

Von Julia Polley