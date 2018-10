Grußburgwedel

Nur kurz zum Einkaufen hatte ein Mann seinen Ford Cabrio auf einem Parkplatz In der Meineworth abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkam, war die Flexglasscheibe des Autos aufgeschlitzt. Gestohlen wurde nichts. Der Ford stand am Sonnabend zwischen 19.55 bis 20.30 Uhr auf dem Parkplatz in Großburgwedel. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gibt den entstandenen Schaden mit 300 Euro an. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel melden. to

Von Thomas Oberdorfer