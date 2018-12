Großburgwedel

Allzeit bereit: Das gilt auch für die Freiwillige Feuerwehr Großburgwedel. Die rückte an Heiligabend um 17.46 Uhr aus, als andere im Kreis der Familie weilten, Geschenke auspackten oder sich den Festtagsbraten schmecken ließen. Nicht etwa einen Großbrand hatte der Funkalarmempfänger vermeldet, sondern eine angefahrene Katze. „Ich habe großen Respekt, wenn die Kameraden bereit sind, ihr Fest in den Hintergrund zu schieben, um anderen zu helfen, Mensch und Tier“, sagt Feuerwehrsprecher Jörg Hendricks. Zwei Feuerwehrleute brachten die Katze in die Tierärztliche Hochschule Hannover. Dort stellte sich heraus, dass das gechippte Tier sehr schwer verletzt worden war. Nach der Rückfahrt und der Säuberung der Transportbox war der Einsatz für die beiden Feuerwehrleute um 19.35 Uhr schließlich beendet – dann war wieder Zeit fürs Weihnachtsfest.

Von Sandra Köhler