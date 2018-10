Großburgwedel

„Von Europa durch die Stille der Arktis und glitzerndes Packeis nach Neufundland“ –auf diese Reise nimmt Hilmar Deichmann die Besucher beim nächsten Treffen des Film- und Diakreis in der in der Seniorenbegegnungsstätte, Gartenstraße 10, in Großburgwedel mit. Deichmann zeigt Fotos aus der Arktis und berichtet über seine Reise. Der Vortrag beginnt am Mittwoch, 17. Oktober, um 10 Uhr.

Die Fotoreise beginnt auf den Orkney Inseln im Norden von Schottland. Nächstes Ziel sind Färöer-Inseln. Die Zuschauer sehen Bilder von idyllischen Seen und grünen Landschaften mit bizarren Bergen. Weiter geht die Seereise vorbei an Island und den Westmännerinseln in die Bucht von Qarqortq im Süden Grönlands. Die Fahrt führt durch Treibeis. Nach weiteren 2800 Kilometern erreichen die Zuschauer gemeinsam mit Deichmann Neufundland. Deichmann zeigt zudem Fotos aus Montréal und Québec. Auf der Rückreise geht es durch Cork (Irland) und Portland. Zudem gibt es einen Zwischenstopp auf Helgoland.

Hilmar Deichmann berichtet mit vielen Fotos über eine Reise in die Arktis in der Seniorenbegnungsstätte in Großburgwedel. Quelle: Hilmar Deichmann

Der Film- und Diakreis trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat. Da der erste Mittwoch ein Feiertag war und die Seniorenbegegnungsstätte in der zweiten Oktoberwoche gereinigt wird, wurde das Treffen einmalig in die Monatsmitte verschoben.

Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei. Interessierte sind willkommen.

Von Julia Polley