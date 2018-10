Großburgwedel

Eine Spur von Sachbeschädigungen hat eine Gruppe von jungen Männern in Großburgwedel hinterlassen. Gleich mehrere Schaufensterscheiben von Geschäften wurden beschädigt, außerdem ging die Glasscheibe einer Infotafel der Deutschen Bahn zu Bruch.

Und das ist passiert: Ein Zeuge meldete sich Montagabend um 20.30 Uhr bei der Großburgwedeler Polizei. In der Von-Alten-Straße – so der Zeuge – hätte er beobachtet, wie junge Männer Fahrräder gegen die Fensterscheiben von Geschäften warfen. Kurz darauf der nächste Anruf bei der Polizei. Ein weiterer Zeuge berichtete nun, dass am Bahnhof ein Mülleimer umgetreten und die Glasscheibe einer Infotafel zerstört worden sei.

Noch auf dem Bahnsteig traf die Polizei dann eine Gruppe von drei jungen Männern an. Die 18- bis 20-Jährigen kommen aus Hannover und Nienburg, streiten jedoch jede Tatbeteiligung ab. Die Polizei nahm die Personalien der Männer auf. Außerdem stellten die Beamten drei Fahrräder in der Von-Alten-Straße sicher, die augenscheinlich zuvor entwendet worden waren. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Damenrad der Marke Phoenix, ein silberfarbenes Kettler-Damenrad und ein blaues Aktive-Mountainbike.

Die Polizei hofft an den Rädern Spuren zu finden, die sie zu den Tätern führen werden. Außerdem bitten die Beamten etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei dem Kommissariat Großburgwedel zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Von Thomas Oberdorfer