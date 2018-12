Großburgwedel

Dass muss ganz schön geknallt haben und trotzdem hat sich ein Autofahrer vom Unfallort entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Montag Mittag, in der Zeit zwischen 11,45 und 12,15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Penny Marktes an der Hannoverschen Straße ein Skoda Fabia beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein anderes Fahrzeug gegen den Wagen. Dabei hinterließ es eine Delle und Kratzer an der Fahrerseite des Skoda. Die Polizei stellte am Unfallauto weiße Lackspuren sicher und hofft über diese den Unfallverursacher ausfindig machen zu können. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 2000 Euro und bitten etwaige Zeugen, sich in der Dienststelle in Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer