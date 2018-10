Burgwedel Großburgwedel - Muki-Treff zieht in Albert-Schweitzer-Schule Der Mutter-Kind-Treff Burgwedel zieht um – aus der Seniorenbegegnungsstätte in die Albert-Schweitzer-Schule. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, die Planungen und Gespräche laufen.

Noch hat der Mutter-Kind-Treff einen Raum in der Seniorenbegegnungsstätte an der Gartenstraße in Großburgwedel. Doch bald zieht der Treff in die Albert-Schweitzer-Schule um. Quelle: Julia Polley