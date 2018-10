Großburgwedel

Mit dem Auto einen Schaden verursachen und sich dann still und leise aus dem Staub machen – gleich in zwei Fällen hat die Polizei in Großburgwedel Ermittlungen nach Unfallfluchten aufgenommen. Im ersten Fall wurde am Mittwoch zwischen 15.10 und 16 Uhr ein Seat auf einem Parkplatz eines Sportcenters an der Schulze-Delitzsch-Straße beschädigt. Die Beamten beziffern den entstandenen Schaden in ihrem Bericht auf 400 Euro.

Einen Tag später beschädigte ein unbekannter Fahrer eines silbernen Mittelklassewagens in der Von-Alten-Straße beim Parken ein Fallrohr vor einer Bäckerei. Teile des Kennzeichens sind der Polizei bekannt. Sie schätzt den Sachschaden auf 100 Euro.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 mit dem Polizeikommissariat Großburgwedel in Verbindung zu setzen.

Von Thomas Oberdorfer