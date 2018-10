Großburgwedel

Weil der Verdacht des Diebstahls besteht, hat die Polizei in Großburgwedel bereits Mitte September zwei Fahrräder sichergestellt. Die Beamten kontrollierten am Sonnabend, 15. September, um 4.30 Uhr zwei 16-Jährige aus Hannover, die mit zwei Damenrädern der Marken Prophete und KTM in der Kokenhorststraße unterwegs waren.

Da sie zur Herkunft der Räder widersprüchliche Angaben machten, nahmen die Polizisten die Fahrräder mit. Das Polizeikommissariat Großburgwedel hofft jetzt auf Zeugen, da sie bisher in keinen Zusammenhang mit einer Straftat gebracht werden konnten.

Hinweise werden unter Telefon (05139) 9910 entgegengenommen.

Von jsp