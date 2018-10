Großburgwedel

Da hat jemand umsonst getankt, zum Ärger der Besitzer einer landwirtschaftlichen Maschine: Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 8 und 15 Uhr aus einem Maistrockner 500 Liter Diesel abgezapft. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem frei zugänglichem Gelände eines landwirtschaftlichen Hofes am Krauskamp in Großburgwedel in der Nähe der Autobahn 7. Schaut man auf den aktuellen Dieselpreis, haben die Täter einen erheblichen finanziellen Schaden angerichtet: Der Wert der Beute beträgt rund 650 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 9910 zu melden.

Von jsp