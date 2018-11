Großburgwedel

Böse Überraschung für einen Autobesitzer: Als er am Freitagmittag zu seinem Wagen zurückkehrt bemerkt er, dass dieser in der Zwischenzeit mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Das Fahrzeug, eine Mercedes A-Klasse, hatte der Autofahrer zum Tatzeitpunkt am zwischen 9 und 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts an der Von-Alten-Straße in Großburgwedel abgestellt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 2000 Euro. Die Beamten bitten Zeugen sich beim Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Julia Polley