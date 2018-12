Großburgwedel

Ein Radfahrer steht im Verdacht, am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Schulze-Delitzsch-Straße in Großburgwedel einen schwarzen Mazda mutwillig beschädigt zu haben und dann geflüchtet zu sein. Zeugen hörten einen Knall und sahen den Mann vom Auto wegfahren. Anschließend stellten sie fest, dass an dem Mazda ein Außenspiegel beschädigt und zur Fahrzeugfront hin umgeklappt war. Der Radfahrer trug dunkle Oberbekleidung und eine orangefarbene Mütze.

Die Polizei hofft zu dieser Tat ebenso auf Zeugenhinweise wie zu einer Unfallflucht am Montag zwischen 11.45 und 12.15 Uhr auf dem Penny-Parkplatz an der Hannoverschen Straße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein anderes Fahrzeug dort gegen einen Skoda Fabia. Dabei hinterließ es eine Delle und Kratzer an der Fahrerseite des Skoda. Die Polizei stellte weiße Lackspuren sicher und hofft, über diese den Unfallverursacher ausfindig machen zu können. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 2000 Euro. Zeugen sollten sich im Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Thomas Oberdorfer und Frank Walter