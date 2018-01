Einbruchsversuch bei Ex-Bundespräsident Wulff

Großburgwedel. Einbrecher haben versucht, am Sonnabend ins Haus des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff in Großburgwedel einzubrechen. Die Familie war am Nachmittag unterwegs, Ehefrau Bettina Wulff entdeckte bei der Rückkehr frische Hebelspuren an der Tür. Das geht aus einem Bericht der „Neuen Presse“ hervor. Die mögliche Tatzeit liegt offenbar zwischen 15 und 18.30 Uhr.

Von der Inanspruchnahme eines günstigen Privatkredits über kostenlose Urlaube bei Unternehmern bis zur staatlichen Mitfinanzierung einer umstrittenen Lobby-Veranstaltung: Bundespräsident Christian Wulff wurde vielen Vorwürfen ausgesetzt. Geblieben ist wenig. Zur Bildergalerie

Doch die Diebe hatten keinen Erfolg und scheiterten an der soliden Tür. Allerdings wurde diese dabei offenbar so sehr zerstört, dass ein Tischler kommen musste. Womöglich scheiterten die Einbrecher an den zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, die einem ehemaligen Bundespräsidenten zustehen. Die Polizei Burgdorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (051 36) 88 61 41 15.

Von Peer Hellerling