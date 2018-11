Hannover

Bettina Wulff muss für elf Monate ihren Führerschein abgeben. Die Staatsanwaltschaft Hannover erließ Strafbefehl wegen Trunkenheit am Steuer gegen die Frau des Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff, nachdem sie im September betrunken am Steuer ihres Wagens gesessen und einen Unfall verursacht hatte. „Sie hat den Strafbefehl sofort akzeptiert“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge gegenüber der HAZ. „Damit ist er rechtskräftig.“ Gleichzeitig muss Bettina Wulff eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zahlen, die Summe nennt Klinge mit Verweis auf die Privatsphäre nicht.

Bettina Wulff war Mitte September mit ihrem Porsche unterwegs und hatte in Burgwedel einen Unfall verursacht. Die 45-Jährige hatte damals einen Baum touchiert. Bei einem Atemalkoholtest vor Ort stellten die Polizisten fest, dass Wulff nicht nüchtern am Steuer gesessen hatte. Die Messung soll etwa zwei Promille ergeben haben, die Staatsanwaltschaft bestätigte dies nun. Anfang November wurde bekannt, dass sich das Ehepaar Wulff erneut getrennt hatte. Laut Bericht der „Bunten“ hatte Bettina Wulff in jener Unfallnacht ihren neuen Freund besucht.

Von pah