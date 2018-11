Isernhagen

Wie lässt sich trotz eines leergefegten Arbeitsmarktes Personal für die eigenen Kindertagesstätten finden? Diese Frage beschäftigt die Kommunen landauf, landab. Isernhagen geht es nicht anders. Die SPD-Fraktion im Rat hat deshalb beantragt, dass die Gemeinde Auszubildende im Kitabereich künftig unterstützt.

Die Nachbarkommune Burgwedel hat diesen Weg bereits eingeschlagen: Sie will vom neuen Jahr an sozialpädagogischen Assistenten bei vollem Gehalt ermöglichen, dass sich diese berufsbegleitend an Fachschulen wie dem Pestalozzi-Seminar zu Erziehern ausbilden lassen. Durch die Übernahme der Ausbildungskosten – angehende Erzieher zahlen Schulgeld – will sie die Bewerber an die Stadt als Arbeitgeber binden.

Ein solches Modell gebe der vorhandene Stellenplan der Gemeinde Isernhagen schon jetzt her, erklärte Sascha Trampe, Abteilungsleiter für Jugend, Bildung und Sport im Sozialausschuss. „Wir könnten Halbtagskräfte weiterbilden.“ Nicht zu verwechseln sei dies jedoch mit einer dualen Ausbildung von Erziehern – für diese müsste das Land die rechtlichen Voraussetzungen schaffen.

Ehe eine Entscheidung in Isernhagen über die künftige Unterstützung angehender Erzieher fällt, will sich Trampe nun aber erst einmal in Burgwedel nach den Details des Projektes erkundigen. Vielleicht, so meinte er, könne man diesen Weg ja auch mit Burgwedel gemeinsam beschreiten.

Von Frank Walter