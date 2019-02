Isernhagen F.B

Als „einzigartige magische Bühnenshow“ kündigt der Isernhagenhof-Kulturverein sein Programm für Sonnabend, 23. Februar, ab 20 Uhr im Isernhagenhof an: „Die Magier 2.0“ heißt es dann in der Kulturscheune an der Hauptstraße 68 in F.B. Unterschiedliche Facetten der Magie hautnah erleben, so lautet das Motto der vier unterschiedlichen Magier-Charaktere, die an diesem Abend das Publikum faszinieren wollen.

Seit zehn Jahren verbindet Christopher Köhler, „Der Lustige“, auf charmante Art Zauberei, Mental-Magie, Klamauk und Publikums-Improvisation zu einem Entertainment-Mix, der viele Zuschauer gleichsam fasziniert, bezaubert und bestens unterhält. Dabei nimmt er auch die „ernsten“ Magie-Shows aufs Korn.

Mit Mental-Magie verblüffen will Lars Ruth, „Der Seher“. Star seiner Show ist das Publikum, denn Ruth spielt mit den Zuschauern. Er liest nicht nur die Gedanken der Besucher und beschreibt mit verbundenen Augen Dinge, die eigentlich nur die Zuschauer sehen können. Mit einer Kombination aus Ablenkung, psychologischen Finessen, Fingerfertigkeit, Menschenkenntnis und ein paar Tricks lässt er sein Publikum an übernatürliche Phänomene glauben.

Mit außergewöhnlicher Zauberei und schnellen Tänzen sorgt Sam Cole, „Der verrückte Charmeur“, für gute Laune. Der vierte Magier im Bunde ist Swann, „Der Maskierte“, der die Zuschauer in eine märchenhafte Parallelwelt entführen möchte. Mit Tanz und dem Spiel von Licht und Schatten gelingt es ihm immer wieder, die Zuschauer wahrhaft zu fesseln.

Karten für „Die Magier 2.0“ kosten 25 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse. Die Show ist für Kinder unter zwölf Jahren nicht geeignet.

Karten im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel und Isernhagen H.B. sowie im Tui-Reisecenter in Altwarmbüchen. Kartenvorbestellungen sind in der Geschäftsstelle des Isernhagenhof-Kulturvereins unter Telefon (05139) 894986 und per E-Mail an info@isernhagenhof.de möglich.

Von Frank Walter