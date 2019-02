Isernhagen F.B

Die Musikschule Isernhagen & Burgwedel startet eine neue Konzertreihe. An fünf Sonntagen in diesem Jahr spielen Lehrkräfte und befreundete Künstler im Kammermusiksaal der Musikschule im Isernhagenhof, Hauptstraße 68 in F.B., entweder solistisch oder in einer Ensemble-Besetzung. Eröffnet wird die Konzertreihe am Sonntag, 24. Februar, um 11.30 Uhr mit dem Donata Jan Trio. Donata Januseviciute, Lehrerin der Musikschule für Gesang und Piano, singt und spielt zusammen mit Hervé Jeanne (Kontrabass) und Matthias Meusel (Schlagzeug).

Hannover war und ist für Donata Januseviciute inspirierend

Dank eines Erasmus-Austausch-Semesters landete Donata Januseviciute im Oktober 2013 in Hannover. Die Begegnungen und Eindrücke, die die Musikerin in der Leinestadt machten, waren für die damals 21-Jährige so inspirierend, dass sie kurzerhand beschloss, ihr Musikstudium nach Deutschland zu verlegen. Unter den Musikern die sie in Deutschland kennenlernte, waren auch der Bassist Hervé Jeanne und der Schlagzeuger Matthias Meusel. Beide sind etablierte und gefragte Musiker, sie bildeten unter anderem die Rhythmusgruppe in der Band des Sängers Roger Cicero.

Donata Januseviciute tritt mit ihrem Trio bei der neuen Konzertreihe der Musikschule auf. Quelle: privat

Hervé Jeanne betreibt ein eigenes Tonstudio

Hervé Jeanne stammt aus Luxemburg. Nach dem Abitur studierte er Kontrabass in Hannover. Von 2004 bis 2016 war er Bassist in der Band von Roger Cicero. Darüberhinaus begleitete er Künstler wie die New York Voices, Bill Ramsey, Ack van Rooyen und viele andere. Seit 2012 betreibt Hervé sein eigenes Tonstudio, welches auf Aufnahmen akustischer Musik spezialisiert ist.

Jazz bis Punk: Matthias Meusel ist als Drummer breit aufgestellt

Matthias Meusel kennt die gesamte Bandbreite von Jazz über Pop, Crossover und Funk bis hin zu Punk. Als Studio- und Livedrummer spielt er bis heute zahlreiche Produktionen und Tourneen in und außerhalb Europas. So hat er unter anderem mit Künstlern wie Take Six, Till Brönner, Randy Crawford, Roger Cicero, Xavier Naidoo und Reinhard Mey zusammengearbeitet.

Kartenvorverkauf läuft

Karten für das Konzert in Isernhagen kosten 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Der Vorverkauf läuft im Büro der Musikschule montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr. Reservierungen sind auch telefonisch unter (05139) 4088 oder per E-Mail an musikschuleisernhagenburgwedel@t-online.de möglich.

Von Carina Bahl