Burgwedel Isernhagen - Wegen Baustelle: Sperrung der K113 Dorfstraße/Am Ortfelde Autofahrer und Linienbus-Nutzer müssen sich von Montag, 8. April, an auf Behinderungen einstellen. Die K113 wird an der Grenze von Isernhagen K.B. und N.B. gesperrt.

Noch rollt der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbei, doch am Montag, 8. April, muss die Isernhagener Ortsdurchfahrt an der Grenze von K.B. und N.B. gesperrt werden. Quelle: Frank Walter