Dr. Christoph Grotjahn (52) ist Chefarzt für Innere Medizin an den KRH-Kliniken in Großburgwedel und Lehrte.

Dr. Christoph Grotjahn. Quelle: Martin Lauber

HAZ: Herr Dr. Grotjahn, gibt es aktuell hitzebedingt stationäre Patienten im Krankenhaus Großburgwedel?

Grotjahn: Die Hitzewelle hält jetzt schon sehr lange an. In den ersten Wochen war ich überrascht, wie wenige es waren – vielleicht fünf bis 10 Prozent der stationären Patienten. Aber in den letzten zwei bis drei Tagen platzt die Notaufnahme förmlich. Jetzt machen sich zusätzlich Infektionen der oberen Atemwege breit.

Was macht die Menschen so empfänglich für solche Infekte?

Vielleicht die vielen Klimaanlagen? Die extreme Hitze bis 38 Grad ist schon für komplett Gesunde schwer zu bewältigen und schwächt ihre Konstitution. Das gilt umso mehr für ältere Menschen. Wenn sie nicht genug trinken, verschlechtert sich ihr Allgemeinzustand schnell. Das kann zu leichter Verwirrtheit führen und dies erschwert wieder das Trinken. Solche Patienten kommen oftmals mit beginnendem Nierenversagen und auch mit Fieber zu uns. Das kann lebensbedrohlich sein.

Haben Sie Tipps zur Vorbeugung?

Wenn normalerweise anderthalb Liter pro Tag ausreichen, sollte man bei dieser Hitze auf zwei Liter erhöhen. Älteren Menschen sollte man immer mal wieder Wasser anbieten. Auch Jüngere sollten schwere Arbeiten in die Abendstunden verlegen oder – wie auch längere direkte Sonneneinstrahlung – ganz vermeiden.

Von Martin Lauber