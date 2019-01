Kleinburgwedel

Rund 2000 Euro Schaden richtete in der Silvesternacht ein Böller in Kleinwarmbüchen an. Unbekannte hatten ihn am Brombeerkamp in einen Container geworfen und dort explodieren lassen. Dabei geriet der Behälter in Brand. Die Kleinburgwedeler Feuerwehr musste ausrücken, hatte das Feuer aber schnell unter Kontrolle. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei dem Polizeikommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer