Langenhagen/Wedemark/Burgwedel/Isernhagen

Wenn zum Jahreswechsel ärztliche Notfälle auftreten, gibt es wie gewohnt Hilfe unter der Notrufnummer 112. Zusätzlich bieten ärztliche Bereitschaftsdienste ihre Hilfe bei Beschwerden an, die nicht erst am 2. Januar behandelt werden können. Für alle vier Kommunen gilt an den Feiertagen auch die bundesweite Telefonnummer 116 117 – unter dieser erreichen Sie die Bereitschaftsdienstpraxis der KVN. Die Praxis finden Sie im Krankenhaus in Großburgwedel, Fuhrberger Straße 8.

Bereitschaftsdienste und Notfallpraxen gibt es auch im Siloah Krankenhaus, Stadionbrücke 4, Telefon (0511) 9270 und im Nordstadt Krankenhaus, Haltenhoffstraße 41, Telefon (0511) 9700 in Hannover. Hilfe für Kinder finden Sie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult, Janusz-Korczak-Allee 12, Telefon (0511) 81150 in Hannover.

Von Leonie Oldhafer und Elena Everding