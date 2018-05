Fuhrberg

Drohen jetzt wieder Dauerstaus in Fuhrberg? Ohne Ankündigung ist die Baustelle auf der Ortsdurchfahrt wieder eingerichtet worden, die bereits im vergangenen Jahr vielen Autofahrern Zwangspausen in Burgwedels nördlichsten Ortsteil beschert hatte. Überraschend allerdings nicht nur für die Autofahrer: Auch die Stadt hatte erst für die nächste Woche mit Einschränkungen auf der Celler Straße gerechnet.

Vor einem halben Jahr hatten die Tiefbauarbeiten für die Erneuerung der maroden Kanalleitungen an der Celler Straße unterbrochen werden müssen - nach stetigen Regenfällen hatte sich der Grundwasserspiegel nicht weit genug absenken lassen. Am Dienstag nach Pfingsten sollen die Kanalarbeiten im Auftrag der Stadt unter dem südlichen Gehweg weitergehen. Dann muss aus Sicherheitsgründen auch die angrenzende Fahrbahnhälfte gesperrt werden.

Sicherheit der Fußgänger erfordert Ampelregelung

Dass der Autoverkehr allerdings schon in dieser Woche auf einer Fahrspur ampelgesteuert an der Baustelle vorbeigeleitet wird, dass hat auch das Burgwedeler Rathaus überrascht. Tatsächlich wäre für Autos im Begegnungsverkehr aktuell noch genug Platz, doch die Sicherheit der Fußgänger ließ der Verkehrsbehörde, der Region Hannover, offenbar keine andere Wahl.

Wie ein Mitarbeiter der beauftragten Absicherungsfirma B.A.S. am Mittwoch auf Nachfrage erläuterte, liegt dies an der Anlage zur Grundwasserabsenkung, die seit Dienstag wieder den südlichen Gehweg blockiert. Aus Sicherheitsgründen müssen Fußgänger deshalb ampelgesichert den Fußweg auf der Nordseite der Ortsdurchfahrt erreichen können. Dies funktioniere aber nur mit der Ampelschaltung wie schon im Herbst – Baustellenampeln regeln den Verkehr aus Richtung Celle, Großburgwedel und Mellendorf, die reguläre Ampel an der T-Kreuzung ist ausgeschaltet. Diese Ampel gemeinsam mit einer Baustellenampel nur für Fußgänger zu betreiben, sei hingegen nicht möglich – dafür fehle auf der kurzen Strecke der Stauraum für die Autos. „Das würde ein noch größeres Chaos als jetzt geben“, so der B.A.S.-Sprecher. An der Regelung wird deshalb auch über das lange Pfingstwochenende nichts geändert.

Lange Staus im Ort

Am Mittwochmittag stauten sich die Autos so auf der Ortsdurchfahrt aus Richtung Mellendorf ab der Ludwig-Harms-Kirche und aus Richtung Celle bereits vor dem Ortseingang. Einzig aus Großburgwedel kommend hielt sich der Ampelstau in Grenzen. Dennis Giesche vom gleichnamigen Autohaus samt Tankstelle an der Celler Straße ist mit der aktuellen Situation absolut nicht zufrieden. „Durch den ewigen Stau kommt kaum noch ein Wagen bis zu den Tankstellen-Einfahrten durch, was bei uns für einen Umsatzeinbruch von 60 Prozent sorgt.“

Die Autofahrer und auch Giesche werden sich aber in den nächsten sechs Wochen weiter in Geduld üben müssen. Bis zum Beginn der Sommerferien muss die Fuhrberger Ortsdurchfahrt wieder frei sein, die eine wichtige Umleitungsstrecke für den Verkehr von der nahen Autobahn 7 ist. Immerhin hat die Stadt angekündigt, dass die Baustellenampel im Berufsverkehr morgens und an den Nachmittagen wieder bedarfsgerecht per Hand geregelt werden soll.

Von Frank Walter und Philipp Bader