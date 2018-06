Nachrichten Burgwedel - Die Marschroute fürs Gymnasium steht Der Abriss ist vom Tisch: Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums Großburgwedel sollen „ein halbes Schülerleben“ bis zum Sommer 2023 dauern. Die Kosten werden auf 29,5 Millionen Euro geschätzt.

Beim Gymnasium ändert sich einiges: Als erstes sollen die Sporthallentrakte F und G abgerissen werden, an ihrer Stelle entsteht ein neuer Klassentrakt für die Jahrgänge 5 bis 10. Die Aula (H) wird saniert, während im Trakt A die Naturwissehaften gebündelt werden. In der Mitte (B/E) bekommen die Verwaltung ebenerdig und die Oberstufe in den beiden Obergeschossen mehr Platz, bevor ganz zum Schluss die Trakte C und D dem Bagger zum Opfer fallen. Zur Brügge (Archiv) Quelle: zur Brügge (Archiv)